подберите три решения линейного уравнения 3x + y = 2 так, чтобы переменные x и y имели одинаковые знаки.
Алгебра
подберите три решения линейного уравнения 3x + y = 2 так, чтобы переменные x и y имели одинаковые знаки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x=0,5 y=2-3*0,5=2-1,5=0,5 x=0,2 y=2-3*0,2=2-0,6=1,4 x=0,1 y=2-380,1=2-0,3=1,7
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