подберите три решения линейного уравнения 3x + y = 2 так, чтобы переменные x и y имели одинаковые знаки.

Алгебра

подберите три решения линейного уравнения 3x + y = 2 так, чтобы переменные x и y имели одинаковые знаки.

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