Ребра прямоугольного параллелепипеда равны 3см 4 см 5 см.Найдите площадь полной поверхности прямоугольного параллелепипеда.

Математика
Ребра прямоугольного параллелепипеда равны 3см 4 см 5 см.Найдите площадь полной поверхности прямоугольного параллелепипеда.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=2(ab+bc+ac) подставляем твои цифры S=2(3*4+4*5+3*5) S=2(12+20+15) S=94
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