вычислите площадь четырехугольника ABCD, еслиширина прямоугольника ABCE равна 2см. адлина-4см,Известно.что площадь треугольника СЕD равна 6см
Математика
вычислите площадь четырехугольника ABCD, еслиширина прямоугольника ABCE равна 2см. адлина-4см,Известно.что площадь треугольника СЕD равна 6см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х4=8 (см²) ответ: 8 см².
Гость:
2 * 4 = 8(см) - Площяди четырёхугольника
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