В первый день тракторная бригада вспахала 3/8 участка, во второй день-2/5 остатка, а в третий день остальные 216 га. Найти площадь всего участка.
Математика
В первый день тракторная бригада вспахала 3/8 участка, во второй день-2/5 остатка, а в третий день остальные 216 га. Найти площадь всего участка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - площадь всего участка, тогда в первый день вспахали 3х/8, осталось вспахать: х-3х/8=5х/8, во второй день вспахали (5х/8)*(2/5)=х/4 и в третий день 216 га. Составим уравнение: (3х/8)+(х/4)+216=х 8х-3х-2х=216*8 3х=1728 х=576 га
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