два пешехода одновременно отправились из пункта С в противоположных направлениях.Скорость первого пешехода 3 км/ч,а скорость второго 2 км/ч.Определите расстояние между пешеходами через 4 ч после начала движения.

Математика

два пешехода одновременно отправились из пункта С в противоположных направлениях.Скорость первого пешехода 3 км/ч,а скорость второго 2 км/ч.Определите расстояние между пешеходами через 4 ч после начала движения.

Автор: Гость