два пешехода одновременно отправились из пункта С в противоположных направлениях.Скорость первого пешехода 3 км/ч,а скорость второго 2 км/ч.Определите расстояние между пешеходами через 4 ч после начала движения.

Математика
два пешехода одновременно отправились из пункта С в противоположных направлениях.Скорость первого пешехода 3 км/ч,а скорость второго 2 км/ч.Определите расстояние между пешеходами через 4 ч после начала движения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый прошел 3*4=12 км. Второй прошел 2*4=8 км. Расстояние 12+8=20 км.
Гость:
расстояние, которое прошел первый пешеход : 3*4=12 км расстояние, которое прошел второй пешеход : 2*4=8 км расстояние, уоторое было между пешеходами спустя 4 часа: 12+8=20 км
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