из пунктов А и В ,рпасстояние между которыми 360 км,одновременно выехали 2 автомобиля и встретились через 2ч 15мин.если бы 1 автомобиль выехал на 24 мин раньше 2 ,то встреча произошла бы через 2ч после выезда 2 автомобиля. найд...
Алгебра
из пунктов А и В ,рпасстояние между которыми 360 км,одновременно выехали 2 автомобиля и встретились через 2ч 15мин.если бы 1 автомобиль выехал на 24 мин раньше 2 ,то встреча произошла бы через 2ч после выезда 2 автомобиля. найдите скорость каждого автомобиля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом случае 1 автомобиль ехал со скоростью x км/ч 2,25 ч, 2 автомобиль со скоростью y км/ч 2,25 ч. Во втором случае скорости те же, но время 1 автомобиля 2,4 ч, 2 автомобиля 2 ч. Расстояние, пройденное в обоих случаях, 360 км. Получаем систему из двух уравнений: 2,25x+2,25y=360; 2,4x+2y=360. x=100 км/ч, y=60 км/ч.
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