из пунктов А и В ,рпасстояние между которыми 360 км,одновременно выехали 2 автомобиля и встретились через 2ч 15мин.если бы 1 автомобиль выехал на 24 мин раньше 2 ,то встреча произошла бы через 2ч после выезда 2 автомобиля. найд...

Алгебра

из пунктов А и В ,рпасстояние между которыми 360 км,одновременно выехали 2 автомобиля и встретились через 2ч 15мин.если бы 1 автомобиль выехал на 24 мин раньше 2 ,то встреча произошла бы через 2ч после выезда 2 автомобиля. найдите скорость каждого автомобиля

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