сколько шаров диаметром 1 см войдёт в коробку в форме куба с ребром 4 см ,а шаров радиус которых равен 1 см?
Математика
сколько шаров диаметром 1 см войдёт в коробку в форме куба с ребром 4 см ,а шаров радиус которых равен 1 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем куба 64 см. куб. Шар диаметром 1 см. занимает объем как куб с ребром 1 см, т. е. 1 см. куб. Поэтому поместится 64 шара. Шар радиусом 1 см. занимает объем как куб с ребром 2 см, т. е. 8 см. куб. Поместится 8 шаров.
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