Профессор математики выписал все тр1хзначные числа, состоящие из цифр 0,5 и 9. Найдите количество выписанных чисел.
Алгебра
Профессор математики выписал все тр1хзначные числа, состоящие из цифр 0,5 и 9. Найдите количество выписанных чисел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если без повторений,то 509,590,905,950 Ответ 4 числа Если с повторениями, то их 16
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