Когда наливают сок из жестяной банки через отверстие в крышке то делают два отверстия. Только тогда идет хорошая струя. Почему

Физика
Когда наливают сок из жестяной банки через отверстие в крышке то делают два отверстия. Только тогда идет хорошая струя. Почему
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
т.к. если не будет второго отверстия привыливании сока из банки воздух туда не будет попадать (что заместить сок).,а когда есть второе отверстие то происходит свободное замещение пространства
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