Золото 585 пробы содержит 41,5% меди. сколько граммов чистого золота содержит кольцо этой пробы, имеющее массу 2,8?
Химия
Золото 585 пробы содержит 41,5% меди. сколько граммов чистого золота содержит кольцо этой пробы, имеющее массу 2,8?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,8 г - 100% х г - 58,5 % х=2,8 *58,5/ 100= 1,638 г ответ: кольцо содержит 1,638 грамм золота
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