триугольники АВС и КРТ равны. Равны ли их периметры?
Геометрия
триугольники АВС и КРТ равны. Равны ли их периметры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существуют 3 признака равенства треугольников. По условию они у тебя уже равны соответственно они одинаковые стороны одного соответственно равны другому. следовательно их периметры равны)))
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