значення змінних m і n такі, що 3m*m*m*m*n=-2. Знайдіть при тих самих значеннях виразу: 1)-1.2m*m*m*m*n 2)3m*m*m*m*m*m*m*m*n*n
Алгебра
значення змінних m і n такі, що 3m*m*m*m*n=-2. Знайдіть при тих самих значеннях виразу: 1)-1.2m*m*m*m*n 2)3m*m*m*m*m*m*m*m*n*n
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3m*m*m*m*n=-2; 3m^4 *n = -2; m^4 *n = -2/3; 1)-1.2m*m*m*m*n ; 1)-1.2m^4 *n = -1,2 * (-2/3) = 0,8; 2)3m*m*m*m*m*m*m*m*n*n = 3m^4 *n * m^4 *n = -2 * (-2/3) = 4/3
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