значення змінних m і n такі, що 3m*m*m*m*n=-2. Знайдіть при тих самих значеннях виразу: 1)-1.2m*m*m*m*n 2)3m*m*m*m*m*m*m*m*n*n

Алгебра

значення змінних m і n такі, що 3m*m*m*m*n=-2. Знайдіть при тих самих значеннях виразу: 1)-1.2m*m*m*m*n 2)3m*m*m*m*m*m*m*m*n*n

Автор: Гость