Определите сопротивление электрической лампы, сила тока в которой равна 0,5 А при напряжении 120 В.
Физика
Определите сопротивление электрической лампы, сила тока в которой равна 0,5 А при напряжении 120 В.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R = U : I R= 120 : 0,5 = 240 Ом
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