8 карандашей стоят 24 р. 1) Сколько стоят 7 таких карандашей? 2) Сколько таких карандашей может купить Света,если у нее только 20 р.? Сколько ей должны дать сдачи?

Гость: Гость:

Для начала найдём сколько стоит один карандаш 1) 24/8=3 рубля стоит 1 карандаш 7 карандашей будут стоить 7*3=21 рубль 2) на 20 рублей можно купить 20/3=6,333333333 т.е. можно купить 6 карандашей но при этом ей додут сдачу равную 20-(6*3)=2 рубля