8 карандашей стоят 24 р. 1) Сколько стоят 7 таких карандашей? 2) Сколько таких карандашей может купить Света,если у нее только 20 р.? Сколько ей должны дать сдачи?
Математика
8 карандашей стоят 24 р. 1) Сколько стоят 7 таких карандашей? 2) Сколько таких карандашей может купить Света,если у нее только 20 р.? Сколько ей должны дать сдачи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала найдём сколько стоит один карандаш 1) 24/8=3 рубля стоит 1 карандаш 7 карандашей будут стоить 7*3=21 рубль 2) на 20 рублей можно купить 20/3=6,333333333 т.е. можно купить 6 карандашей но при этом ей додут сдачу равную 20-(6*3)=2 рубля
Гость:
1) 24/8=3(р.) - стоимость одного карандаша. 2) 3*7=21(р.) - стоит семь карандашей. 3) 3*6=18(р.) - Света купить 6 карандашей, по 18 рублей. Ответ: 21 рубль, 6 карандашей.
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