4х-9 больше 2х+7
Алгебра
4х-9 больше 2х+7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]4x-9\ \textgreater \ 2x+7[/latex] [latex]4x-2x\ \textgreater \ 9+7[/latex] [latex]2x\ \textgreater \ 16[/latex] [latex]x\ \textgreater \ 8[/latex] ----------(8)--------------- ///////////////// Ответ: [latex](8; +[/latex] ∞ [latex])[/latex]
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