Для изготовления новогодних костюмов купили красную,синюю,и зелёную ткань.За красную ткань заплатили в 5 раз больше,чем за синюю,а за зелёную-на 76 рублей больше,чем за синюю.Сколько заплотили за каждую ткань,если вся покупка с...

Математика
Для изготовления новогодних костюмов купили красную,синюю,и зелёную ткань.За красную ткань заплатили в 5 раз больше,чем за синюю,а за зелёную-на 76 рублей больше,чем за синюю.Сколько заплотили за каждую ткань,если вся покупка стоила 1000 рублей? решить обычным деиствиям +уровнением.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть за синюю заплатили х руб, тогда за красную ткань заплатили 5х, а за зелёную (х + 76) руб. так как вся покупка стоила 1000 рублей, то х + 5х + х+ 76 = 1000; 7х = 1000 - 76; 7х = 924; х = 924 : 7; х = 132 (руб) заплатили за синюю ткань; 132 * 5 = 660 (руб) заплатили за красную ткань; 132 + 76 = 208 (руб) заплатили за зелёную ткань;
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
найдите площадь треугольника ABC ,если угол A равен 45 градусов,а высота проведенная из вершины B , делит сторону AC на отрезки 10см и 4см
Ответить
Математика
Водителю автомобиля известно,что от деревни Листвянка до базы отдыха 1345км. Расстояние от поселка Сосновый Бор до базы отдыха на 445км больше, чем...
Ответить
Геометрия
основания трапеции относятся 2x3,высота равна 6 см ,площадь трапеции равна 60 квадратных см. Найдите основания трапеции
Ответить
Алгебра
значення змінних m і n такі, що 3m*m*m*m*n=-2. Знайдіть при тих самих значеннях виразу: 1)-1.2m*m*m*m*n 2)3m*m*m*m*m*m*m*m*n*n
Ответить
Алгебра
4х-9>2х+7
Ответить