Для изготовления новогодних костюмов купили красную,синюю,и зелёную ткань.За красную ткань заплатили в 5 раз больше,чем за синюю,а за зелёную-на 76 рублей больше,чем за синюю.Сколько заплотили за каждую ткань,если вся покупка с...

Гость: Гость:

Пусть за синюю заплатили х руб, тогда за красную ткань заплатили 5х, а за зелёную (х + 76) руб. так как вся покупка стоила 1000 рублей, то х + 5х + х+ 76 = 1000; 7х = 1000 - 76; 7х = 924; х = 924 : 7; х = 132 (руб) заплатили за синюю ткань; 132 * 5 = 660 (руб) заплатили за красную ткань; 132 + 76 = 208 (руб) заплатили за зелёную ткань;