Водителю автомобиля известно,что от деревни Листвянка до базы отдыха 1345км. Расстояние от поселка Сосновый Бор до базы отдыха на 445км больше, чем от этого поселка до деревни Листвянка. Сколько километров надо проехать водител...

Математика

Водителю автомобиля известно,что от деревни Листвянка до базы отдыха 1345км. Расстояние от поселка Сосновый Бор до базы отдыха на 445км больше, чем от этого поселка до деревни Листвянка. Сколько километров надо проехать водителю от поселка до базы отдыха?

Автор: Гость