найдите площадь треугольника ABC ,если угол A равен 45 градусов,а высота проведенная из вершины B , делит сторону AC на отрезки 10см и 4см
Геометрия
найдите площадь треугольника ABC ,если угол A равен 45 градусов,а высота проведенная из вершины B , делит сторону AC на отрезки 10см и 4см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть высота ВК делит сторону AC на отрезки АК и КС причём АК = 10 см, КС = 4 см. Тогда рассмотрим треуг-к АВК (угол К = 90) Угол АВК = 90 - 45 = 45 град. Тогда треуг - к АВК равнобедренный ВК = АК = 10 см. АС = АК + КС = 10 + 4 = 14 см. Тогда площадь равна S = 0,5 * АС * ВК = 0,5 * 14 * 10 = 7 * 10 = 70 (см2)
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