Четверо друзей решили купить лодку и сложились так,что первый дал 1/2 часть от общей суммы остальных троих,второй 1/3 часть от общей суммы остальных троих,третий дал 1/4 часть от общей суммы остальных троих,а четвертый 1300$ .В...

Математика

Четверо друзей решили купить лодку и сложились так,что первый дал 1/2 часть от общей суммы остальных троих,второй 1/3 часть от общей суммы остальных троих,третий дал 1/4 часть от общей суммы остальных троих,а четвертый 1300$ .Вопрос,сколько стоит лодка,и по сколько скинулись ребята?

Автор: Гость