Четверо друзей решили купить лодку и сложились так,что первый дал 1/2 часть от общей суммы остальных троих,второй 1/3 часть от общей суммы остальных троих,третий дал 1/4 часть от общей суммы остальных троих,а четвертый 1300$ .В...

Математика
Четверо друзей решили купить лодку и сложились так,что первый дал 1/2 часть от общей суммы остальных троих,второй 1/3 часть от общей суммы остальных троих,третий дал 1/4 часть от общей суммы остальных троих,а четвертый 1300$ .Вопрос,сколько стоит лодка,и по сколько скинулись ребята?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1/2=1300+2ой+3ий 2)3ий=x/4 3)x=(1300+2ой+3ий) * 2 4)1300= 1/5часть 5)x=1300 * 5 = 6500$
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