Найдите число В, если известно, что оно составляет 24% от числа А и на 7 больше числа С, составляющего 16% от числа А.
Алгебра
Найдите число В, если известно, что оно составляет 24% от числа А и на 7 больше числа С, составляющего 16% от числа А.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
b-c=7 0.16a=c 0.24a=b 0.24a-0.16a=7 0.8a=7 a=87.5 b=87.5*0.24=21 c=87.5*0.16=14
Гость:
число В = 0,24А, а число С = 0,16А. Так как исло В, на 7 больше числа С, то 0,24А - 0,16А=7; 0,08А = 7; А = 7 : 0,08; А = 87,5; тогда В = 87,5 * 0,24; В = 21 Ответ: 21
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