Найдите число В, если известно, что оно составляет 24% от числа А и на 7 больше числа С, составляющего 16% от числа А.

Гость: Гость:

число В = 0,24А, а число С = 0,16А. Так как исло В, на 7 больше числа С, то 0,24А - 0,16А=7; 0,08А = 7; А = 7 : 0,08; А = 87,5; тогда В = 87,5 * 0,24; В = 21 Ответ: 21