найдите площадь треугольника две стороны которого равны 16см и 18см,а угол между ними равен 30градусам
Геометрия
найдите площадь треугольника две стороны которого равны 16см и 18см,а угол между ними равен 30градусам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плошщадь равна 0,5 *а *в* sin 30 = 0,5* 16*18* 0,5 = 8*9 = 72 см2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Четверо друзей решили купить лодку и сложились так,что первый дал 1/2 часть от общей суммы остальных троих,второй 1/3 часть от общей суммы остальны...
Математика
Для изготовления новогодних костюмов купили красную,синюю,и зелёную ткань.За красную ткань заплатили в 5 раз больше,чем за синюю,а за зелёную-на 76...
Геометрия
найдите площадь треугольника ABC ,если угол A равен 45 градусов,а высота проведенная из вершины B , делит сторону AC на отрезки 10см и 4см