найдите площадь треугольника две стороны которого равны 16см и 18см,а угол между ними равен 30градусам

Геометрия
найдите площадь треугольника две стороны которого равны 16см и 18см,а угол между ними равен 30градусам
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плошщадь равна 0,5 *а *в* sin 30 = 0,5* 16*18* 0,5 = 8*9 = 72 см2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
(x+y+z)в квадрате нужно возвести в квадрат
Ответить
Математика
Четверо друзей решили купить лодку и сложились так,что первый дал 1/2 часть от общей суммы остальных троих,второй 1/3 часть от общей суммы остальны...
Ответить
Математика
Для изготовления новогодних костюмов купили красную,синюю,и зелёную ткань.За красную ткань заплатили в 5 раз больше,чем за синюю,а за зелёную-на 76...
Ответить
Геометрия
найдите площадь треугольника ABC ,если угол A равен 45 градусов,а высота проведенная из вершины B , делит сторону AC на отрезки 10см и 4см
Ответить
Математика
Водителю автомобиля известно,что от деревни Листвянка до базы отдыха 1345км. Расстояние от поселка Сосновый Бор до базы отдыха на 445км больше, чем...
Ответить