Из города выехал автомобиль со скоростью 74 км/ч. Через 1 ч в противоположном направлении выехал мотоциклист со скоростью 36 км/ч. Чему равно расстояние S между ними через t часов после выезда мотоциклиста? Запишите ответ в вид...
Математика
Из города выехал автомобиль со скоростью 74 км/ч. Через 1 ч в противоположном направлении выехал мотоциклист со скоростью 36 км/ч. Чему равно расстояние S между ними через t часов после выезда мотоциклиста? Запишите ответ в виде формулы и упростите её. Через сколько часов после выезда мотоциклиста расстояние между ними будет равно 404 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
74*2+36*1=184 74*(t+1 )+36*t=74t+74+36t=110t+74 110t+74=404 110t=330 t=3
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