Фирма арендует три помещения общей площадью 166м2.Площадь одного из них в полтора раза больше площади другого и на 6м2 меньше площади третьего.Найдите площадь каждого помещения.

Алгебра

Фирма арендует три помещения общей площадью 166м2.Площадь одного из них в полтора раза больше площади другого и на 6м2 меньше площади третьего.Найдите площадь каждого помещения.

Автор: Гость