Фирма арендует три помещения общей площадью 166м2.Площадь одного из них в полтора раза больше площади другого и на 6м2 меньше площади третьего.Найдите площадь каждого помещения.
Алгебра
Фирма арендует три помещения общей площадью 166м2.Площадь одного из них в полтора раза больше площади другого и на 6м2 меньше площади третьего.Найдите площадь каждого помещения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть площадь второго помещ. - х м2, тогда площадь первого - 1,5х, а третьего 1,5х + 2. Всего 166 Тогда х + 1,5х + 1,5х + 2 = 166 4х = 164 х = 41 (м2) площадь второго помещ 41 * 1,5 = 61,5 (м2) площадь первого помещ 61,5 + 2 = 63,5 (м2) площадь третьего помещ
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