нападающие коля и никита во время матча принесли своей команде 3/7 и 5/14 всех очков.сколько очков набрала за матч эта команда.если коля набрал на 7 очков больше чем никита
Математика
нападающие коля и никита во время матча принесли своей команде 3/7 и 5/14 всех очков.сколько очков набрала за матч эта команда.если коля набрал на 7 очков больше чем никита
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/7-5/14=7 6/14-5/14=1/14 это сост 7 очков 7*14=98
Гость:
Пусть х кол - во очков набрала за матч вся команда тогда Коля набрал 3/7 *х, а Никита 5/14 *х. Так как коля набрал на 7 очков больше чем никита, то 3/7 *х - 5/14 *х = 7; 6/14 * х - 5/14 *х = 7; 1/14 *х = 7; х = 7 : 1/14; х = 7 * 14 х = 98
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