нападающие коля и никита во время матча принесли своей команде 3/7 и 5/14 всех очков.сколько очков набрала за матч эта команда.если коля набрал на 7 очков больше чем никита

Математика

нападающие коля и никита во время матча принесли своей команде 3/7 и 5/14 всех очков.сколько очков набрала за матч эта команда.если коля набрал на 7 очков больше чем никита

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