одно число на 7 больше другого,а их произведение равно 35юнайдите эти числа.
Алгебра
одно число на 7 больше другого,а их произведение равно 35юнайдите эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 число х,а 2-х+7 х(х+7)=35 х²+7х-35=0 D=49+140=189 x1=(-7-√149)/2-1число ⇒(-7-√189+14)/2=(7-√189)/2-2 число x2=(-7+√149)/2-1число ⇒(-7+√189+14)/2=(7+√189)/2-2 число
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