Туристы шли три дня.В первый день они прошли 4/7 всего пути,во второй день - 40% всего пути,а в третий день оставшиеся 2,4 км.найди длину всего пути.

Математика

Туристы шли три дня.В первый день они прошли 4/7 всего пути,во второй день - 40% всего пути,а в третий день оставшиеся 2,4 км.найди длину всего пути.

Автор: Гость