Туристы шли три дня.В первый день они прошли 4/7 всего пути,во второй день - 40% всего пути,а в третий день оставшиеся 2,4 км.найди длину всего пути.
Математика
Туристы шли три дня.В первый день они прошли 4/7 всего пути,во второй день - 40% всего пути,а в третий день оставшиеся 2,4 км.найди длину всего пути.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/7 + 0,4 = 4/7 + 2/5 = 20/35 + 14/35 = 34/35; 1 - 34/35 = 1/35 2,4 : 1/35 = 2,4 * 35 = 84 (км) весь путь
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