найдите длину диагоналей квадрата если длина его сторон равна 43 найдите длину диагоналей квадрата если длина его сторон равна 71

Геометрия
найдите длину диагоналей квадрата если длина его сторон равна 43 найдите длину диагоналей квадрата если длина его сторон равна 71
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а - сторона квадрата, д -диагональ. д²= 2а² если а = 43, то д²=2*43², д=43√2 если а=71, то д²=2*71², д=71 умножить на корень из 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
сторона паролелограмма ровна 10 см а другая 6 см .угол между ними равен 150 градусов .найти площадь паролелограмма
Ответить
Математика
Туристы шли три дня.В первый день они прошли 4/7 всего пути,во второй день - 40% всего пути,а в третий день оставшиеся 2,4 км.найди длину всего пути.
Ответить
Геометрия
сторона паролелограмма ровна десять сантиметров а другая шесть сантиметров угол между ними равет сто пятьдесят градусов .найти площадь паролелограмма
Ответить
Алгебра
одно число на 7 больше другого,а их произведение равно 35юнайдите эти числа.
Ответить
Математика
Из города выехал автомобиль со скоростью 74 км/ч. Через 1 ч в противоположном направлении выехал мотоциклист со скоростью 36 км/ч. Чему равно расст...
Ответить