найдите длину диагоналей квадрата если длина его сторон равна 43 найдите длину диагоналей квадрата если длина его сторон равна 71
Геометрия
найдите длину диагоналей квадрата если длина его сторон равна 43 найдите длину диагоналей квадрата если длина его сторон равна 71
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а - сторона квадрата, д -диагональ. д²= 2а² если а = 43, то д²=2*43², д=43√2 если а=71, то д²=2*71², д=71 умножить на корень из 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
сторона паролелограмма ровна 10 см а другая 6 см .угол между ними равен 150 градусов .найти площадь паролелограмма
Математика
Туристы шли три дня.В первый день они прошли 4/7 всего пути,во второй день - 40% всего пути,а в третий день оставшиеся 2,4 км.найди длину всего пути.
Геометрия
сторона паролелограмма ровна десять сантиметров а другая шесть сантиметров угол между ними равет сто пятьдесят градусов .найти площадь паролелограмма