сторона паролелограмма ровна 10 см а другая 6 см .угол между ними равен 150 градусов .найти площадь паролелограмма

Геометрия

сторона паролелограмма ровна 10 см а другая 6 см .угол между ними равен 150 градусов .найти площадь паролелограмма

Автор: Гость