сторона паролелограмма ровна 10 см а другая 6 см .угол между ними равен 150 градусов .найти площадь паролелограмма
Геометрия
сторона паролелограмма ровна 10 см а другая 6 см .угол между ними равен 150 градусов .найти площадь паролелограмма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь равна = 10 * 6* sin150 = 10 * 6* sin(180 - 30) = 60 * sin 30 =60 * 0,5 = 30cv2
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