периметр прямоугольника равно 6дм8см,одна из сторон на 1дм6см меньше от второй.Найдите площадь прямоугольника.

Математика

периметр прямоугольника равно 6дм8см,одна из сторон на 1дм6см меньше от второй.Найдите площадь прямоугольника.

Автор: Гость