периметр прямоугольника равно 6дм8см,одна из сторон на 1дм6см меньше от второй.Найдите площадь прямоугольника.
Математика
периметр прямоугольника равно 6дм8см,одна из сторон на 1дм6см меньше от второй.Найдите площадь прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
переведем все в сантиметры 1) 68-16*2= 36 см 2) 36/4 = 9 см первая сторона 3) 9+16=25 см вторая сторона 4) 25*9=225 см2=22,5 дм2 ответ S=22,5 дм2
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