Найти скорость движения точки по кругу, если радиус круга 240 сантиметров, а нормальное ускорение точки 41,67 м/с в квадрате

Физика

Найти скорость движения точки по кругу, если радиус круга 240 сантиметров, а нормальное ускорение точки 41,67 м/с в квадрате

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