Найти скорость движения точки по кругу, если радиус круга 240 сантиметров, а нормальное ускорение точки 41,67 м/с в квадрате

Физика
Найти скорость движения точки по кругу, если радиус круга 240 сантиметров, а нормальное ускорение точки 41,67 м/с в квадрате
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a=v^2/r v= корень из 41,67*2,4=10
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