Измерение прямоугольного параллелепипеда, объём которого равен 81 сантиметров в кубе, уменьшили в три раза. Вычислите объём получившегося параллелепипеда.

Геометрия

Измерение прямоугольного параллелепипеда, объём которого равен 81 сантиметров в кубе, уменьшили в три раза. Вычислите объём получившегося параллелепипеда.

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