Измерение прямоугольного параллелепипеда, объём которого равен 81 сантиметров в кубе, уменьшили в три раза. Вычислите объём получившегося параллелепипеда.
Геометрия
Измерение прямоугольного параллелепипеда, объём которого равен 81 сантиметров в кубе, уменьшили в три раза. Вычислите объём получившегося параллелепипеда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
k=3 значит V1/V2=k^3 => 81/27=3/ответ 3
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