мамае с дочкой вместе 36 лет.Мама старше дочки на 20 лет.сколько лет каждой из них?

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Пусть Х лет - было дочке, тогда маме Х+20. По условию маме и дочке вместе было 36 лет. Можно составить уравнение: Х+(Х+20)=36 Х+Х+20=36 2Х=36-20 2Х=16 Х=8 8 лет было дочке 1) 8+20=28 лет было маме Ответ: дочке-8 лет, маме-28 лет.