в совхозе 4/9 всей земли занимают луга, а 1/3 посевы,кокова площадь всей земли в совхозе,еслилуга занимаютна 270га больше,чем посевы?

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Пусть х га - вся земля, тогда луга занимают 4х/9, а посевы х/3. Т.к. луга занимают на 270 га больше чем посевы, составим уравнение: 4х/9 - х/3 = 270 4х-3х=270*9, х=2430 га. Ответ: 2430 га