в совхозе 4/9 всей земли занимают луга, а 1/3 посевы,кокова площадь всей земли в совхозе,еслилуга занимаютна 270га больше,чем посевы?
Математика
в совхозе 4/9 всей земли занимают луга, а 1/3 посевы,кокова площадь всей земли в совхозе,еслилуга занимаютна 270га больше,чем посевы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х га - вся земля, тогда луга занимают 4х/9, а посевы х/3. Т.к. луга занимают на 270 га больше чем посевы, составим уравнение: 4х/9 - х/3 = 270 4х-3х=270*9, х=2430 га. Ответ: 2430 га
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Измерение прямоугольного параллелепипеда, объём которого равен 81 сантиметров в кубе, уменьшили в три раза. Вычислите объём получившегося параллеле...
Математика
Обществознание
6КЛАСС НАПИШИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЕОДАЛЬНАЯ ВОТЧИНА-ЭТО... крестьянская повинность- барщина- оброк- натуральное хозяйство-