В 3х составах 120 товарных вагонов. В 1 и 2ом составах вместе 77 вагонов, во 2ом и 3ем - 70 вагонов. Сколько вагонов в каждом составе?
Математика
В 3х составах 120 товарных вагонов. В 1 и 2ом составах вместе 77 вагонов, во 2ом и 3ем - 70 вагонов. Сколько вагонов в каждом составе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 120-77=43 ВАГОНА В 3 СОСТАВЕ 2) 120 - 70 =50 ВАГОНОВ В 1 СОСТАВЕ 3) 120 -43-50=27 ВАГОНОВ ВО 2 СОСТАВЕ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в совхозе 4/9 всей земли занимают луга, а 1/3 посевы,кокова площадь всей земли в совхозе,еслилуга занимаютна 270га больше,чем посевы?
Геометрия
Измерение прямоугольного параллелепипеда, объём которого равен 81 сантиметров в кубе, уменьшили в три раза. Вычислите объём получившегося параллеле...
Математика
Обществознание
6КЛАСС НАПИШИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЕОДАЛЬНАЯ ВОТЧИНА-ЭТО... крестьянская повинность- барщина- оброк- натуральное хозяйство-