В 3х составах 120 товарных вагонов. В 1 и 2ом составах вместе 77 вагонов, во 2ом и 3ем - 70 вагонов. Сколько вагонов в каждом составе?

Математика

В 3х составах 120 товарных вагонов. В 1 и 2ом составах вместе 77 вагонов, во 2ом и 3ем - 70 вагонов. Сколько вагонов в каждом составе?

Автор: Гость