Фирма арендует два помещения общей площадью 258м2 найдите площадь каждого помещения,если известно,что площадь одного из них на 18м2 больше площади другого
Алгебра
Фирма арендует два помещения общей площадью 258м2 найдите площадь каждого помещения,если известно,что площадь одного из них на 18м2 больше площади другого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)258-18=240(м2)-без 18 2)240:2=120(м2)-2-ая фирма 3)120+18=138(м2)-1-ая фирма
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