Фирма арендует два помещения общей площадью 258м2 найдите площадь каждого помещения,если известно,что площадь одного из них на 18м2 больше площади другого

Алгебра

Фирма арендует два помещения общей площадью 258м2 найдите площадь каждого помещения,если известно,что площадь одного из них на 18м2 больше площади другого

Автор: Гость