В квартире проживают две семьи.Одна из них состоит из четырёх человек ,а другая-из трёх. Как эти семьи должны распределить абонетскую плату за телефон,которая составляет 350р. в месяц ,если все они в одинаковой степени пользуют...
Математика
В квартире проживают две семьи.Одна из них состоит из четырёх человек ,а другая-из трёх. Как эти семьи должны распределить абонетскую плату за телефон,которая составляет 350р. в месяц ,если все они в одинаковой степени пользуются телефоном.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего в квартире проживают 4+3=7 человек. 350:7=50 рублей с одного человека. Первая семья платит 50*4=200 рублей Вторая семья платит 50*3=150 рублей.
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