В квартире проживают две семьи.Одна из них состоит из четырёх человек ,а другая-из трёх. Как эти семьи должны распределить абонетскую плату за телефон,которая составляет 350р. в месяц ,если все они в одинаковой степени пользуют...

Математика

В квартире проживают две семьи.Одна из них состоит из четырёх человек ,а другая-из трёх. Как эти семьи должны распределить абонетскую плату за телефон,которая составляет 350р. в месяц ,если все они в одинаковой степени пользуются телефоном.

Автор: Гость