Токарь, выточив на станке 145 деталей, перевыполнил план на 16 %. Сколько деталей надо было выточить по плану?
Математика
Токарь, выточив на станке 145 деталей, перевыполнил план на 16 %. Сколько деталей надо было выточить по плану?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
145 - 116% ? -100% 145*100/116=125
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