Токарь, выточив на станке 145 деталей, перевыполнил план на 16 %. Сколько деталей надо было выточить по плану?

Математика

Токарь, выточив на станке 145 деталей, перевыполнил план на 16 %. Сколько деталей надо было выточить по плану?

Автор: Гость