3х+7,2:0,45=2/3
Математика
3х+7,2:0,45=2/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х + 7,2 / 0,45 = 2/3 3х + 160 = 2/3 , умножим левую и правую часить уравнения на 3 , получим : 9х + 480= 2 9х = 2 - 480 9х = -478 х = - 478/9 = 53 1/9
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