Поезд проходит расстояние между городами за 6 часов со скоростью 68 км./час. Какое время потребуется велосипедисту,чтобы проехать 1/8 этого расстояния со скоростью 17 км./час?
Математика
Поезд проходит расстояние между городами за 6 часов со скоростью 68 км./час. Какое время потребуется велосипедисту,чтобы проехать 1/8 этого расстояния со скоростью 17 км./час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
68*6=408 408/8*1=51 51/17=3 часа
Гость:
6*68=408 408:8=51 51:17=3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ВРАЧ ОСМОТРЕЛ65СПОРТСМЕНОВ 8 ИЗ НИХ НЕ ДОПУСТИЛ К СОРЕВНОВАНИЯМ. СКОЛЬКО СПОРТСМЕНОВ ПРИЛЯЛИ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ. НА СОЛЬКО БОЛЬШЕ УЧАСТНИКОВ Ч...
Математика
Ширина прямоугольника 44 см. На сколько уменьшится площадь этого прямоугольника, если его длину уменьшить на 5 см?
Алгебра
фирма арендует два помещения общей площадью 258см2. Найдите площадь каждого помещения ,если известно , что площадь одного из них на 18м2 больше пло...
Математика
В квартире проживают две семьи.Одна из них состоит из четырёх человек ,а другая-из трёх. Как эти семьи должны распределить абонетскую плату за теле...
Математика