Поезд проходит расстояние между городами за 6 часов со скоростью 68 км./час. Какое время потребуется велосипедисту,чтобы проехать 1/8 этого расстояния со скоростью 17 км./час?

Математика

Поезд проходит расстояние между городами за 6 часов со скоростью 68 км./час. Какое время потребуется велосипедисту,чтобы проехать 1/8 этого расстояния со скоростью 17 км./час?

Автор: Гость