ВРАЧ ОСМОТРЕЛ65СПОРТСМЕНОВ 8 ИЗ НИХ НЕ ДОПУСТИЛ К СОРЕВНОВАНИЯМ. СКОЛЬКО СПОРТСМЕНОВ ПРИЛЯЛИ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ. НА СОЛЬКО БОЛЬШЕ УЧАСТНИКОВ ЧЕМ ТЕХ КОГО НЕ ДОПУСТИЛИ
Математика
ВРАЧ ОСМОТРЕЛ65СПОРТСМЕНОВ 8 ИЗ НИХ НЕ ДОПУСТИЛ К СОРЕВНОВАНИЯМ. СКОЛЬКО СПОРТСМЕНОВ ПРИЛЯЛИ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ. НА СОЛЬКО БОЛЬШЕ УЧАСТНИКОВ ЧЕМ ТЕХ КОГО НЕ ДОПУСТИЛИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65-8=57 приняли уч 57-8=49 на 49
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