ВРАЧ ОСМОТРЕЛ65СПОРТСМЕНОВ 8 ИЗ НИХ НЕ ДОПУСТИЛ К СОРЕВНОВАНИЯМ. СКОЛЬКО СПОРТСМЕНОВ ПРИЛЯЛИ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ. НА СОЛЬКО БОЛЬШЕ УЧАСТНИКОВ ЧЕМ ТЕХ КОГО НЕ ДОПУСТИЛИ

Математика

ВРАЧ ОСМОТРЕЛ65СПОРТСМЕНОВ 8 ИЗ НИХ НЕ ДОПУСТИЛ К СОРЕВНОВАНИЯМ. СКОЛЬКО СПОРТСМЕНОВ ПРИЛЯЛИ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ. НА СОЛЬКО БОЛЬШЕ УЧАСТНИКОВ ЧЕМ ТЕХ КОГО НЕ ДОПУСТИЛИ

Автор: Гость