Ширина прямоугольника 44 см. На сколько уменьшится площадь этого прямоугольника, если его длину уменьшить на 5 см?
Математика
Ширина прямоугольника 44 см. На сколько уменьшится площадь этого прямоугольника, если его длину уменьшить на 5 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь прямоугольника вычисляется по формуле: S=ab, a длина, b ширина а=44 см S=44*b см² Для нового прямоугольника 44 см - длина (b-5) см - ширина нового прямоугольника S₁=44*(b-5)=44*b-220=S-220 см² Значит площадь нового прямоугольника уменьшится на 220 см². Ответ уменьшится на 220 см²
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
фирма арендует два помещения общей площадью 258см2. Найдите площадь каждого помещения ,если известно , что площадь одного из них на 18м2 больше пло...
Математика
В квартире проживают две семьи.Одна из них состоит из четырёх человек ,а другая-из трёх. Как эти семьи должны распределить абонетскую плату за теле...
Математика
Математика
Токарь, выточив на станке 145 деталей, перевыполнил план на 16 %. Сколько деталей надо было выточить по плану?