Ширина прямоугольника 44 см. На сколько уменьшится площадь этого прямоугольника, если его длину уменьшить на 5 см?

Математика
Ширина прямоугольника 44 см. На сколько уменьшится площадь этого прямоугольника, если его длину уменьшить на 5 см?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь прямоугольника вычисляется по формуле: S=ab, a длина, b ширина а=44 см S=44*b см² Для нового прямоугольника 44 см - длина (b-5) см - ширина нового прямоугольника S₁=44*(b-5)=44*b-220=S-220 см² Значит площадь нового прямоугольника уменьшится на 220 см². Ответ уменьшится на 220 см²
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