банк купил несколько акций завода и через год продал их за 576,8 мил. рублей получив 3% прибыли. какую сумму банк затратил на приобретение акций?

Математика

банк купил несколько акций завода и через год продал их за 576,8 мил. рублей получив 3% прибыли. какую сумму банк затратил на приобретение акций?

Автор: Гость