банк купил несколько акций завода и через год продал их за 576,8 мил. рублей получив 3% прибыли. какую сумму банк затратил на приобретение акций?
Математика
банк купил несколько акций завода и через год продал их за 576,8 мил. рублей получив 3% прибыли. какую сумму банк затратил на приобретение акций?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
576,8*100/103=560
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Треба розписати речення: (ССР) 1) Визначити частини мови у ньому! 2)Підкреслити частини мови! 3) Розписати яке воно ( у кінці ) 4) Намалювати схему...
Математика
Поезд проходит расстояние между городами за 6 часов со скоростью 68 км./час. Какое время потребуется велосипедисту,чтобы проехать 1/8 этого расстоя...
Математика
ВРАЧ ОСМОТРЕЛ65СПОРТСМЕНОВ 8 ИЗ НИХ НЕ ДОПУСТИЛ К СОРЕВНОВАНИЯМ. СКОЛЬКО СПОРТСМЕНОВ ПРИЛЯЛИ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ. НА СОЛЬКО БОЛЬШЕ УЧАСТНИКОВ Ч...
Математика
Ширина прямоугольника 44 см. На сколько уменьшится площадь этого прямоугольника, если его длину уменьшить на 5 см?