решить уравнение 10y=31
Математика
решить уравнение 10y=31
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10у=31 отсюда у=31/10 и у=3,1
Гость:
10y=31 y=31:10 y=3,1
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