подберите три решения линейног ур-я 3х+4у=2 так, чтобы переменные х и у имели одинаковые знаки.

Алгебра

подберите три решения линейног ур-я 3х+4у=2 так, чтобы переменные х и у имели одинаковые знаки.

Автор: Гость