подберите три решения линейног ур-я 3х+4у=2 так, чтобы переменные х и у имели одинаковые знаки.
Алгебра
подберите три решения линейног ур-я 3х+4у=2 так, чтобы переменные х и у имели одинаковые знаки.
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(0,4 0,2) (0,15 0,35) ( 0,6 0,15)
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