решить уравнение 18x=6
Математика
решить уравнение 18x=6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18х=6 х=6/18 х=1/3
Гость:
18x=6 x=6/18 x=1/3
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