решить задачу по математике 4 класс.три сестры вместе накопили 9 руб.Младшая накопила на 1 руб меньше,а старшая на 1руб. больше чем средняя.Сколько денег у каждой

Математика

решить задачу по математике 4 класс.три сестры вместе накопили 9 руб.Младшая накопила на 1 руб меньше,а старшая на 1руб. больше чем средняя.Сколько денег у каждой

Автор: Гость