решить задачу по математике 4 класс.три сестры вместе накопили 9 руб.Младшая накопила на 1 руб меньше,а старшая на 1руб. больше чем средняя.Сколько денег у каждой
Математика
решить задачу по математике 4 класс.три сестры вместе накопили 9 руб.Младшая накопила на 1 руб меньше,а старшая на 1руб. больше чем средняя.Сколько денег у каждой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9/3=3 это средняя 3+1=4 это старш 3-1=2 это мл
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
найдите число В, если оно составляет 24% от числа А и на 7 больше числа С, составляющего 16% от числа А.
Математика
Алгебра
Математика