решить задачу по математике 4 класс.три сестры вместе накопили 9 руб.Младшая накопила на 1 руб меньше,а старшая на 1руб. больше чем средняя.Сколько денег у каждой

Математика
решить задачу по математике 4 класс.три сестры вместе накопили 9 руб.Младшая накопила на 1 руб меньше,а старшая на 1руб. больше чем средняя.Сколько денег у каждой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9/3=3 это средняя 3+1=4 это старш 3-1=2 это мл
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