в первый день туристы проплыли на байдарках 34 целых две третьи км. во второй день в 1 целую четыре девятых меньше, а в третий день- в 1,3 меньше чем в первый день. сколько всего км проплыли туристы за 3 дня?
Математика
в первый день туристы проплыли на байдарках 34 целых две третьи км. во второй день в 1 целую четыре девятых меньше, а в третий день- в 1,3 меньше чем в первый день. сколько всего км проплыли туристы за 3 дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34 2/3+1 4/9 +34 2/3 :1,3= 35 6/9+ 4/9 + 676/15= 36 1/9+ 45 1/15=81 5/45+3/45 = 81 8/45 км 104/3:13/10=676/15
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