в первый день туристы проплыли на байдарках 34 целых две третьи км. во второй день в 1 целую четыре девятых меньше, а в третий день- в 1,3 меньше чем в первый день. сколько всего км проплыли туристы за 3 дня?

Математика

в первый день туристы проплыли на байдарках 34 целых две третьи км. во второй день в 1 целую четыре девятых меньше, а в третий день- в 1,3 меньше чем в первый день. сколько всего км проплыли туристы за 3 дня?

Автор: Гость