В клетке сидят несколько кроликов. У всех кроликов 24 лапы. Сколько кроликов сидят в клетке? Вычислить периметр треугольника, если длина одной стороны равна 7 см, длина второй 13см, а третья сторона короче второй на 3 см.

Математика

В клетке сидят несколько кроликов. У всех кроликов 24 лапы. Сколько кроликов сидят в клетке? Вычислить периметр треугольника, если длина одной стороны равна 7 см, длина второй 13см, а третья сторона короче второй на 3 см.

Автор: Гость