В клетке сидят несколько кроликов. У всех кроликов 24 лапы. Сколько кроликов сидят в клетке? Вычислить периметр треугольника, если длина одной стороны равна 7 см, длина второй 13см, а третья сторона короче второй на 3 см.
Математика
В клетке сидят несколько кроликов. У всех кроликов 24 лапы. Сколько кроликов сидят в клетке? Вычислить периметр треугольника, если длина одной стороны равна 7 см, длина второй 13см, а третья сторона короче второй на 3 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего кроликов в клетке 6. 24/4=6.
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