Найти три числа,сумма которых равна 300,если второе число в 2 раза больше первого,а третье в 3 раза больше первого
Математика
Найти три числа,сумма которых равна 300,если второе число в 2 раза больше первого,а третье в 3 раза больше первого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x+2x+3x=300 5x=300 x=60 1е чис 2*60=120 2е чис 60*3=180 3е чис
Гость:
первое за Х, второе -- 2*Х, третье -- 3*Х тогда имеем Х+2Х+3Х = 300; 6Х = 300; Х = 50 первое 50, второе -- 2*50=100, третье -- 3*50=150
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