Найти три числа,сумма которых равна 300,если второе число в 2 раза больше первого,а третье в 3 раза больше первого

Математика

Найти три числа,сумма которых равна 300,если второе число в 2 раза больше первого,а третье в 3 раза больше первого

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