площадь прямоугольника 136 квадратных сантиметров.чему равна его длин,если его ширина 8 см?
Математика
площадь прямоугольника 136 квадратных сантиметров.чему равна его длин,если его ширина 8 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
136/8=17 2я стор (17+8)*2=50
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